Una donna è stata trovata morta insieme al compagno e ai due figli in una casa di Los Angeles. La polizia sta indagando su un possibile omicidio-suicidio. Le autorità hanno ricevuto telefonate senza risposta e, dopo aver controllato, hanno scoperto la scena che ha sconvolto il quartiere. La famiglia aveva manifestato preoccupazione prima del ritrovamento. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Una casa silenziosa, telefonate senza risposta e la crescente preoccupazione dei familiari. Quando qualcuno ha deciso di andare a controllare di persona, si è trovato davanti a una scena devastante che ha sconvolto un intero quartiere. All’interno dell’abitazione giacevano i corpi di quattro persone appartenenti alla stessa famiglia. Nessun segno di vita, nessuna richiesta di aiuto. Solo il dramma di una tragedia che, secondo gli investigatori, si sarebbe consumata diverse ore prima della scoperta. Tra le vittime c’erano due bambini piccolissimi: uno di appena due anni e una neonata venuta al mondo da soli sei giorni. Una vicenda che ha aperto interrogativi dolorosi e che ora è al centro delle indagini delle autorità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia a Los Angeles: madre trovata morta con il compagno e i due figli, si indaga su un omicidio-suicidio

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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