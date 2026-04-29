È stata aperta un'istruttoria per omicidio dopo la scoperta del corpo di una giovane donna in una zona isolata dell’Oltrepò Pavese. La vittima, di 22 anni, è stata trovata senza vita martedì mattina in una scarpata lungo la strada tra Cecima e Serra del Monte. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze della morte.

Si chiamava Elisa Giugno la 22enne trovata senza vita martedì mattina in una zona isolata dell’ Oltrepò Pavese, in una scarpata lungo la strada tra Cecima e Serra del Monte. I primi rilievi effettuati dal medico legale assieme alle indagini dei carabinieri hanno aggiunto nuovi dettagli in questa storia dove non si esclude nessuna pista, nemmeno quella dell’ omicidio. Innanzitutto il corpo della ragazza si trovava seminascosto nell’erba da almeno tre giorni mentre la sua sparizione era stata deunciata già a partire da mercoledì scorso: un’assenza che aveva tenuto col fiato sospeso i genitori, i quali avevano sporto denuncia dando il via alle ricerche anche con l’aiuto di droni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si indaga per omicidio per la morte di Elisa Giugno, la 22enne è stata trovata morta nell’Oltrepò Pavese

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