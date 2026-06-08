Una donna è rimasta ferita in un incidente mentre era a cavallo. La scena è stata documentata da una foto che mostra la persona ancora in sella al cavallo, con il ricordo di Mariantonietta Cutillo che permane tra i testimoni. La donna ha subito ferite, ma non sono state fornite dettagli sulle sue condizioni o sulle cause dell’incidente. La foto e il ricordo di Mariantonietta sono stati condivisi sui social, senza ulteriori informazioni ufficiali.

Tempo di lettura: 3 minuti ccavallo. mp4 Il ricordo di Mariantonietta Cutillo continua a vivere con la forza della sua luce, del suo sorriso e dell’amore immenso che ha lasciato lungo il suo cammino. Elementi che si sono respirati in ogni istante del quarto Memorial a lei dedicato: una ciclopedalata speciale che ha saputo unire lo sport, il territorio e una profonda partecipazione emotiva. Piazza Guglielmo Marconi a Montefalcione si è riempita di colori, passione e tanta commozione. Tantissimi ciclisti, tra semplici amatori e squadre di professionisti, si sono radunati per pedalare insieme, uniti nel ricordo di una dolce ragazza portata via alla vita troppo presto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Sempre in sella, sempre nel cuore: la scia d’amore per Mary

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