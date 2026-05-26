I genitori del bambino investito a Loreto, Bergamo, hanno scritto una lettera di ringraziamento. Nella comunicazione esprimono il loro affetto e il ricordo dell’amore ricevuto dalla comunità di Bergamo. La famiglia sottolinea che porterà sempre nel cuore il sostegno e la solidarietà dimostrati. La lettera è stata resa pubblica come testimonianza di gratitudine.

LA MISSIVA. Le parole di ringraziamento della famiglia bimbo investito a nel quartiere di Loreto a Bergamo. siamo la mamma e il papà del piccolo Giulio. La prematura scomparsa di nostro figlio ha lasciato un vuoto incolmabile nelle nostre vite. In giorni segnati da una sofferenza che nessun genitore dovrebbe mai conoscere, abbiamo però sentito intorno a noi un abbraccio sincero e straordinario da parte di tantissime persone.Ringraziamo di cuore la scuola Imiberg, la Time 4.2. i nostri amici, le mamme, i papà, le comunità di Loreto e San Paolo che si sono stretti a noi in questo tragico momento. I messaggi, le parole, i gesti di affetto e la... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Investito a Loreto, la lettera dei genitori di Giulio: «Porteremo per sempre nel cuore l’amore di Bergamo»

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