foligno sempre nel cuore

A Foligno, si è tenuto un evento di commiato dedicato all’allenatore Alessandro Manni e al team manager Giacomo Fiaschini, figure chiave che hanno contribuito a un percorso sportivo di rilievo. Durante l’incontro non sono state sollevate polemiche, ma si è ricordato il cammino che ha portato il club a ottenere risultati importanti nel calcio nazionale. L’occasione ha riunito tifosi e rappresentanti del club per rendere omaggio ai due protagonisti di questa stagione.

FOLIGNO – Niente polemiche ma un addio all’insegna dei ricordi che hanno caratterizzato il percorso esaltante dell’allenatore Alessandro Manni e del team manager Giacomo Fiaschini, percorso che ha illuminato l’immagine del Foligno Calcio nel panorama calcistico nazionale. Nel congedarsi Manni nel ricordare "la vittoria in Eccelenza, il secondo posto in serie D" spiega che "lasciare il Foligno è stato come darmi una coltellata. Lascio il Foligno con un contratto ancora in essere, voglio dirlo ad una piazza che mi ha trattato benissimo da calciatore prima a da allenatore poi. Sulla mia decisione ha pesato la volontà di finire il percorso in maniera positiva, consapevole di avere la necessità per trovare nuovi stimoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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