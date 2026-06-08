Un incidente tra un autoarticolato e una vettura si è verificato nella tarda mattinata lungo una strada all’altezza di Torrepalazzo, causando il blocco del traffico. L’incidente ha avuto luogo su un’arteria principale e ha provocato disagi alla circolazione stradale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle conseguenze per le persone coinvolte. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alla rimozione dei mezzi coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione nella tarda mattinata lungo l’arteria stradale all’altezza di Torrepalazzo, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un autoarticolato e una vettura. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione. Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, non si registrano feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso e a gestire la viabilità, inevitabilmente rallentata a causa dell’accaduto. Restano da chiarire le dinamiche che hanno portato all’impatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Scontro tra autoarticolato e vettura all’altezza di Torrepalazzo: traffico paralizzato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Senago, scontro tra tre auto in centro: traffico paralizzatoNel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, intorno alle 16:20, nel centro di Senago si è verificato un incidente tra tre autovetture.

Scontro tra auto e moto sulla provinciale: ragazzo in ospedale, traffico paralizzatoGiovedì 4 giugno, sulla provinciale Sp345 a Sarezzo, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto, vicino alla chiesa di Zanano.

Argomenti più discussi: Scontro tra camion e auto sulla 125 Var: 61enne estratta dalle lamiere e portata in ospedale, traffico bloccato; Scontro frontale tra furgone e camion sulla statale, un morto e due feriti; Villaputzu, frontale auto-camion sulla 125: ferita una donna, riaperta la strada; Scoppia una gomma, camion si ribalta sulla Transpolesana: traffico paralizzato per ore.