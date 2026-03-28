Senago scontro tra tre auto in centro | traffico paralizzato

Nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, intorno alle 16:20, nel centro di Senago si è verificato un incidente tra tre autovetture. L’incidente ha causato il blocco del traffico nella zona interessata. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorsi sanitari. Le auto coinvolte sono state rimosse e la circolazione è tornata alla normalità dopo alcune ore.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Senago, scontro tra tre auto in centro: traffico paralizzato Articoli correlati Scontro spaventoso, auto distrutte: folle carambola in Italia, traffico paralizzatoUn grave incidente stradale si è verificato all’alba lungo la Strada Statale 219 Gubbio-Pian d’Assino, all’altezza del chilometro 14. Scontro tra un tir e un furgone lungo la Telesina: traffico paralizzatoForti disagi lungo la Telesina dopo un tamponamento tra un furgone e un Tir, dopo il Comune di Ponte in direzione Telese Terme.