Scontro tra auto e moto sulla provinciale | ragazzo in ospedale traffico paralizzato

Giovedì 4 giugno, sulla provinciale Sp345 a Sarezzo, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto, vicino alla chiesa di Zanano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e il ragazzo a bordo della moto è stato trasportato in ospedale. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore, creando lunghe code e disagi al traffico.

Traffico in forte difficoltà nella serata di ieri, giovedì 4 giugno, lungo la Sp345 a Sarezzo, dove un incidente tra un'auto e una moto ha mandato in tilt la circolazione all'altezza della chiesa di Zanano.Lo schianto si è verificato attorno alle 19.30. Secondo le prime ricostruzioni, il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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MILITARE DI MARINA MORTO SUL COLPO DOPO IL TERRIBILE SCHIANTO IN MOTO: AVEVA 23 ANNI

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