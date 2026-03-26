Privacy a scuola il Garante sanziona un istituto multa di 2mila euro | illegittima la pubblicazione online di orari e assenze dei docenti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato un istituto scolastico con 2.000 euro per aver pubblicato online gli orari dei docenti e condiviso le assenze attraverso il registro elettronico. La decisione si basa sul fatto che tali pratiche potrebbero violare le norme sulla tutela dei dati personali. La questione riguarda la legittimità della diffusione di informazioni relative ai docenti in ambito scolastico.
La pubblicazione online degli orari dei docenti e la condivisione delle loro assenze tramite registro elettronico possono violare la normativa sulla protezione dei dati personali. Lo chiarisce il Garante per la privacy con un provvedimento del 26 febbraio 2026, che ha sanzionato un istituto tecnico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Leggi anche: Privacy, pubblicati online i nomi di 51 studenti con disabilità e gli orari dei GLO: multa di 10mila euro a una scuola
Email sui vaccini con indirizzi visibili: il Garante sanziona la scuola per violazione della privacyIl Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato con una multa di 1.
Altri aggiornamenti su Privacy a scuola il Garante sanziona un...
Temi più discussi: Circolare: Stop a foto e riprese a scuola, ledono privacy. Tutti contrari, cosa dice la legge; Diffondere una mail ai dipendenti di una PA con dati relativi ad una condanna penale può violare la privacy. Cosa si intende per principio di minimizzazione; A settembre la prossima edizione del Master per Esperto Privacy; Sistema di riconoscimento facciale nei corsi online di abilitazione all’insegnamento.
Smartphone a scuola, il divieto non basta: l’analisi in Europa sulle difficoltà logistiche, il ruolo dei docenti e le sfide per le famiglieVietare i cellulari a scuola non basta: servono un'adeguata organizzazione logistica, supporto ai docenti e collaborazione con le famiglie ... orizzontescuola.it
Dalle chat di classe ai voti online: i paletti del Garante della privacyDall’introduzione dell’intelligenza artificiale a scuola alle chat di classe. Dalla pubblicazione dei dati personali online di studenti e docenti all’uso degli smartphone. Dalle iscrizioni, che ... ilsole24ore.com
Un ultimo messaggio forte, quasi un testamento morale quello che Libera (nome di fantasia a tutela della privacy) ha affidato all'associazione Luca Coscioni prima di procedere all'autosomministrazione del farmaco letale. e il commento del cardinale Lojudice, - facebook.com facebook
Con questo corso, che affronta aspetti critici come privacy, sicurezza e bias algoritmici, la scuola adempie al proprio obbligo di formazione del personale. x.com