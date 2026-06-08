Formula 1 e MotoGP su Sky ascolti in crescita | Monaco supera 1,3 milioni

Gli ascolti delle trasmissioni di Formula 1 e MotoGP su Sky sono aumentati rispetto al passato. La gara di Monaco di F1 ha superato 1,3 milioni di spettatori. La MotoGP ha registrato un incremento del 30% degli ascolti. Anche le trasmissioni su TV8 e sui canali digitali hanno ottenuto risultati positivi.

Ascolti in crescita per i motori su Sky: F1 Monaco oltre 1,3 milioni e MotoGP in aumento del 30%, ottimi dati anche su TV8 e digitale. Domenica di grandi ascolti per i motori nella Casa dello Sport di Sky. La gara del Gran Premio di Monaco di Formula 1 – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha registrato 1 milione 356 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con l’11,7% di share tv* e 2 milioni 420 mila spettatori unici**, segnando una crescita del 14% rispetto all’edizione 2025. Ottimi anche i dati dello studio postgara che totalizza 730 mila spettatori medi*, con il 6,7% di share* e oltre 1 milione 170 mila spettatori unici**. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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