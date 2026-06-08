Oltre 1,3 milioni di spettatori medi hanno seguito su Sky il Gran Premio di Monaco di Formula 1, con un incremento del 14% rispetto all’edizione dello scorso anno. La vittoria di Kimi Antonelli ha attirato l’attenzione degli appassionati e ha contribuito a un record di ascolti per il Gran Premio dell’Ungheria, segnando un aumento significativo rispetto alle precedenti edizioni.

Domenica da incorniciare per i motori su Sky. Il trionfo di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco di Formula 1 supera 1,3 milioni di spettatori medi e cresce del 14% rispetto al 2025. Numeri in forte aumento anche per la MotoGP, con il GP d’Ungheria che registra un incremento del 30% rispetto alla passata stagione. La vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco ha regalato a Sky una domenica di grandi risultati sul fronte degli ascolti. Un dato che conferma il crescente interesse attorno al giovane pilota italiano e che segna una crescita del 14% rispetto all’edizione 2025 del Gran Premio di Monaco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Boom ascolti per i motori su Sky: oltre 1,3 milioni spettatori per Antonelli a Monaco e crescita record per GP Ungheria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

F1, Antonelli batte Hamilton nel GP Canada: Sky supera 1,1 milioni di spettatoriIl GP del Canada vinto da Kimi Antonelli ha raccolto oltre 1,1 milioni di spettatori su Sky Sport, con un forte seguito anche su TV8.

Motori su Sky e NOW dal 4 al 7 giugno: Formula 1 a Monaco, MotoGP in Ungheria e IndyCar in Illinois. Tutti gli orariDal 4 al 7 giugno, gli appassionati di motori potranno seguire su Sky e NOW il GP di Monaco di Formula 1, con la gara principale prevista domenica...

Temi più discussi: Eurovision 2026: ascolti calano a 131 milioni, 42,6% di share medio e boom tra i giovani; Ascolti Tv ieri (2 giugno): Rai 1 domina, ma De Martino (accorciato) viene travolto da Gerry Scotti; Ascolti tv, Infante con ‘Ore 14 Sera’ vola al 10,2% di share; Can Yaman: Un onore essere premiato a Napoli.

In Francia volano gli ascolti del Roland Garros su France Télévision, +8% sul 2025. In Italia? Boh. Nell'anno del boom tennisti italiani a Parigi non ci sono dati di audience: Eurosport non è rilevata. E per il tennis in chiaro, mettetevi il cuore in pace x.com

Per coloro che vogliono essere bravi a mescolare reddit

Referendum, boom di ascolti per gli speciali tv: Mentana supera la concorrenzaL'interesse del pubblico italiano per il referendum sul sistema giudiziario si è tradotto in ascolti televisivi significativi per gli speciali dedicati. Lunedì 23 marzo, le maggiori emittenti ... it.blastingnews.com

Ascolti Tv ieri (17 maggio): vince Amici ma la finale non sfonda, boom per SinnerLa finalissima del talent show di Maria De Filippi chiude al 25,9% di share, Rai 1 si ferma al 13,9%: tutti i dati Auditel ... libero.it