Motori su Sky e NOW dal 4 al 7 giugno | Formula 1 a Monaco MotoGP in Ungheria e IndyCar in Illinois Tutti gli orari

Dal 4 al 7 giugno, gli appassionati di motori potranno seguire su Sky e NOW il GP di Monaco di Formula 1, con la gara principale prevista domenica alle 15, e la Sprint MotoGP in Ungheria, in programma sabato alle 14. Inoltre, si svolgeranno anche le gare di IndyCar in Illinois.

Weekend ricchissimo di motori: il GP di Monaco con la gara domenica alle 15, la Sprint MotoGP sabato alle 14.55 al Balaton Park e la gara domenica alle 14. Vanzini in cabina per la F1, Meda per il Motomondiale Tutto pronto per uno degli appuntamenti più glamour dell’anno: il GP di Monaco. Sul circuito cittadino del Principato si parte giovedì 4 con la conferenza stampa dei piloti, in programma alle 14.30. Venerdì finalmente in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato la caccia alla pole, con le qualifiche che scattano alle 16. Domenica la gara, con il semaforo verde previsto alle 15. Sulle strade del principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. 🔗 Leggi su Sportface.it

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