Formia La Guardia di Finanza arresta un cittadino italiano trovato in possesso di hashish un’arma da taglio e documenti falsi

A Formia, le forze di polizia hanno arrestato un uomo trovato in possesso di hashish, un’arma da taglio e documenti falsi. L’operazione è stata condotta dai militari durante i controlli di routine nel territorio della provincia di Latina, con l’obiettivo di contrastare attività illecite. L’arresto è avvenuto durante un controllo di identificazione, e l’uomo è stato condotto in questura per ulteriori accertamenti. La sostanza stupefacente, l’arma e i documenti falsi sono stati sequestrati.

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