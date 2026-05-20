Formia La Guardia di Finanza arresta un cittadino italiano trovato in possesso di hashish un’arma da taglio e documenti falsi
A Formia, le forze di polizia hanno arrestato un uomo trovato in possesso di hashish, un’arma da taglio e documenti falsi. L’operazione è stata condotta dai militari durante i controlli di routine nel territorio della provincia di Latina, con l’obiettivo di contrastare attività illecite. L’arresto è avvenuto durante un controllo di identificazione, e l’uomo è stato condotto in questura per ulteriori accertamenti. La sostanza stupefacente, l’arma e i documenti falsi sono stati sequestrati.
In particolare, il soggetto, gravato da precedenti specifici, veniva notato nella piazza principale della movida formiana intento a proporre per la vendita a terze persone ingenti quantitativi di hashish. Contestualmente sono stati sottoposti a vincolo cautelare un coltello serramanico con lama di 8 cm e documenti falsi detenuti dal soggetto stesso. L’uomo, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria di Cassino, è stato tratto in arresto per violazione dell’articolo 73, comma 1, del D.P.R. 30990, normativa che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti, nonché in relazione all’art. 4 della L. 1101975 modificato dal D.L. 232026, convertito con la Legge 542026, cosiddetto Decreto Sicurezza, e dell’art. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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