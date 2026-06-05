Trovato in possesso di cocaina e hashish | arrestato per spaccio a Salerno

Da salernotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato a Salerno dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, trovato in possesso di cocaina e hashish. Durante una perquisizione, sono state sequestrate le sostanze. L’arresto è stato effettuato con l’accusa di spaccio di stupefacenti.

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Un uomo, identificato con le iniziali M.D.S., è stato arrestato a Salerno dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'arrestoDurante un servizio di controllo del territorio, l'uomo ha tentato di allontanarsi alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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