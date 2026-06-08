Formazione dei docenti il CSPI boccia la direttiva | Troppo centralismo e procedure irrealistiche

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha respinto all’unanimità la direttiva ministeriale che modifica le regole per l’accreditamento degli enti di formazione del personale scolastico. Le critiche principali riguardano il modello troppo centralizzato e le procedure considerate irrealistiche. La revisione, che riguarda le norme di autorizzazione e verifica degli enti, è stata giudicata poco praticabile e troppo burocratica. La discussione si è concentrata sui limiti del sistema proposto e sulla sua applicabilità.

Un’unanimità di critiche, non di plauso. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha esaminato lo schema di direttiva ministeriale che riscrive le regole per l’accreditamento degli enti che formano il personale della scuola. Il provvedimento, attuativo dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 592017, distingue due tipi di formazione: quella “continua” per tutto il personale scolastico e quella “incentivata” riservata ai docenti. La novità principale è l’unificazione dei sistemi di accreditamento finora separati. Sul tavolo del CSPI è finita una bozza che affida alla Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione un ventaglio di competenze molto ampio: indirizzo strategico, validazione preventiva dei piani formativi, monitoraggio, selezione degli enti per la formazione incentivata, valutazione qualitativa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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