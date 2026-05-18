Influenza aviaria dal gatto all’uomo il legame con il latte crudo

È stato registrato il primo caso documentato di contagio di influenza aviaria H5N1 da gatto a umano, coinvolgendo un veterinario. La notizia, sebbene possa sembrare una curiosità per gli amanti dei felini, ha suscitato attenzione nel settore sanitario e veterinario. La relazione tra questa forma di influenza e il consumo di latte crudo ha portato a ulteriori approfondimenti sulla trasmissione e sui rischi associati. Finora, non sono stati segnalati altri casi simili di infezione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sembra una curiosità per gattofili, ma la notizia del primo contagio documentato di influenza aviaria H5N1 da un gatto all’uomo – un veterinario, nel caso specifico – dovrebbe far risuonare più di un campanello d’allarme. Ma che cosa è successo? Intanto il contagio è avvenuto negli Stati Uniti, che da tempo sono alle prese con la diffusione di questo virus negli animali di allevamento (non solo polli). Nei giorni scorsi i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) Usa hanno descritto su ‘ Morbidity and Mortality Weekly Report’ il primo possibile caso di trasmissione dell’influenza aviaria AH5N1 da un gatto domestico a un essere umano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Influenza aviaria dal gatto all’uomo, il legame con il latte crudo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aviaria, il "salto" dai gatti all'uomo: scatta l'allerta per il latte crudo. Cosa sta succedendoNegli Stati Uniti è stato scoperto il primo caso di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un uomo. Influenza aviaria trasmessa da un gatto domestico a un uomo: scoperto il primo casoNegli Stati Uniti è stato scoperto il primo caso di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un uomo. Quindi l'influenza aviaria è passata dal pollo al gatto e poi al veterinario asintomatico ma con anticorpi? Doppio salto di specie? x.com Aviaria, il salto dai gatti all'uomo: scatta l'allerta per il latte crudo. Cosa sta succedendoDocumentato il famigerato spillover del virus dell'influenza aviaria H5N1 direttamente da un gatto domestico a un essere umano. È lo stesso ceppo etichettato come minaccia pandemica dalle autorità san ... today.it Aviaria H5N1. Primo caso di trasmissione da gatto domestico a uomo. Lo studio dei Cdc: Veterinario asintomatico, ma con anticorpiIn California 139 persone esposte a 19 felini infetti dopo aver consumato latte crudo e carne cruda. Il professionista non indossava protezioni per occhi e vie respiratorie. quotidianosanita.it