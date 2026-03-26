È stato emesso un richiamo per un formaggio a latte crudo chiamato La Magnocchetta a causa di presenza di Escherichia coli. Il batterio può provocare infezioni intestinali, con sintomi che variano da diarrea a complicazioni più gravi. Il prodotto interessato è stato segnalato alle autorità sanitarie e ritirato dal mercato. I consumatori sono invitati a verificare se possiedono il prodotto e a non consumarlo.

Ancora un richiamo di prodotti alimentari per rischio chimico. Il Ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo di un lotto di formaggio a latte crudo “La Magnocchetta”. Per gli esperti potrebbe contenere la presenza del batterio Escherichia coli. Il pericolo riguarda contaminazioni microbiologiche che possono causare infezioni intestinali anche gravi. Il consiglio delle autorità è dunque di non consumare il prodotto in caso di acquisto e di segnalarlo. Richiamo di formaggio La Magnocchetta, cosa è stato segnalato Cos'è l'Escherichia coli e perché è pericoloso I rischi più gravi: la sindrome emolitico uremica Perché i... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di formaggio a latte crudo La Magnocchetta per Escherichia Coli, quali sono i rischi se consumato

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