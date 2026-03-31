Festival malatestiano della libertà Tre giornate di dibattiti e incontri tra Biblioteca e Palazzo del Ridotto

Dal 10 al 12 aprile, la città ospiterà il Festival malatestiano della libertà, un evento che prevede tre giornate di incontri e dibattiti tra la Biblioteca e il Palazzo del Ridotto. La manifestazione si concentrerà sulla libertà in diversi ambiti, tra cui politica, economia, educazione e tecnologia. Durante l’evento si discuterà di temi legati a vari aspetti della libertà, coinvolgendo relatori e pubblico.

La libertà declinata in tutte le sue forme, dalla politica all’economia, dall’educazione alla tecnologia, è al centro del Festival malatestiano della Libertà che si terrà in città dal 10 al 12 aprile. Tre giornate dense di appuntamenti e dibattiti per la quarta edizione dell’evento che si terrà quest’anno tra la Biblioteca Malatestiana e il Palazzo del Ridotto con grandi ospiti locali e nazionali. Il festival è organizzato dalla rivista Nazione Futura, dall’associazione Valori e Libertà, dall’Associazione Labora con il contributo di Confcommercio cesenate e il patrocinio del Comune di Cesena. L’apertura è fissata alle 16.30 di venerdì al Palazzo del Ridotto con la premiazione del concorso letterario Racconti emiliano romagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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