Il giornale festeggia i suoi 70 anni con un evento di tre giorni che include incontri, mostre e presentazioni dedicate al passato e al futuro del quotidiano. La celebrazione si svolge a partire da domani, martedì, e coinvolge diverse iniziative aperte al pubblico. L’anniversario ricorda la data di nascita del quotidiano, avvenuta il 21 aprile 1956. Per partecipare, sono state comunicate le modalità di accesso agli appuntamenti.

Una festa di compleanno per il nostro quotidiano che domani, martedì, compie 70 anni. ’Il Giorno’ nasceva infatti il 21 aprile 1956. Guardando al futuro. Tutto è già pronto per accogliere la comunità di lettori, i designer e i creativi che sono arrivati in città per la Design week e naturalmente per il Salone del Mobile. Via alla tre giorni nei quali gli spazi del quotidiano sono aperti alla città, luogo fertile di incontri, e scambio di opinioni, con talk e conversazioni. Mostre e presentazioni. Si parte con la mostra, in otto pannelli, sulle immagini storiche tratte dagli archivi del nostro quotidiano, allestita nella terrazza della sede centrale di Milano, in corso Buenos Aires 54 (registrazione e info sul sito ilgiorno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Giorno compie 70 anni: tre giorni di incontri, mostre e presentazioni tra passato e futuro. Come fare per partecipare

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Grandi penne e idee nuove: così il Giorno ha cambiato l’Italia. Tre giorni per celebrare i 70 anniMilano, 11 aprile 2026 – Il 21 aprile 2026 il quotidiano “Il Giorno” compie 70 anni e racconta se stesso.

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