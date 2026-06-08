Forbidden fruit spoiler 8 giugno 2026 | Asuman parla con Halit Sahika protegge Kerim

Da ilsipontino.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, lunedì 8 giugno 2026, va in onda un nuovo episodio di Forbidden Fruit su Canale 5 alle 14.15. Asuman si confronta con Halit, mentre Sahika interviene per proteggere Kerim. La puntata vede protagonisti questi incontri, con i personaggi coinvolti in situazioni di tensione e protezione. La trama si sviluppa attraverso i dialoghi e le azioni di ciascun personaggio, senza approfondimenti o commenti da parte del pubblico.

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Va in onda oggi, lunedì 8 giugno 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che la festa a tema organizzata per il compleanno di Caner era stata un successo fino a quando non hanno scoperto che gli ospiti sono stati derubati. Per l'ennesima volta si sono scagliati tutti contro Sahika, ma questa volta è sembrato evidente che non fosse lei la colpevole di ciò che è accaduto durante i festeggiamenti. L'interesse di Kerim per Yildiz continuerà a far preoccupare Mert, quest'ultimo infatti teme che i sentimenti che prova potrebbero mettere a rischio il loro piano, cioè quello di derubare l'Argin Holding. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI: MENTRE HALIT ASSUME ENDER SAHIKA PERDE TUTTO

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