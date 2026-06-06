Oggi, sabato 6 giugno 2026, su Canale 5 alle 15.15, è andato in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit. In questa puntata, Sahika si fa ingannare da Ender e finisce nella sua trappola. Nel frattempo, si vede una scena imbarazzante con Kerim, che si trova in una situazione difficile. La puntata si è conclusa con Sahika che si trova in difficoltà, mentre Ender sorride soddisfatto.

Va in onda oggi, sabato 6 giugno 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 15.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Mert ha detto a Kerim di non lasciarsi distrarre dai sentimenti che prova per Yildiz. L'amministratore delegato dell'Argun Holding ha detto all'amico che la Yilmaz non fa parte del piano, intanto porteranno avanti la loro truffa. Ender se la prenderà ancora una volta con Sahika ritenendola colpevole del suo litigio con Kaya e per non farlo soffrire ancora le chiederà di trovare un'intesa tra loro. Caner compie gli anni, Ender dopo essersi accorta che la cognata sta origliando metterà in atto un nuovo piano contro di lei. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 6 giugno 2026: Sahika cade nella trappola di Ender, pessima figura con Kerim

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FORBIDDEN FRUIT SPOILER: KAYA CONTRO ENDER, LA SCOPERTA CHE CAMBIA OGNI COSA..

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