Forbidden fruit spoiler 22 aprile 2026 | Halit sorprende Lila con Yigit e la minaccia Sahika finge di…

Oggi, mercoledì 22 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Halit sorprende Lila con Yigit e la minaccia. Nel frattempo, Sahika finge di essere qualcun altro. Sono numerosi gli spettatori interessati a scoprire gli sviluppi della trama.

Va in onda oggi, mercoledì 22 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender ha provato ad incastrare Leyla e l'ha accusata davanti a tutti per metterla in imbarazzo. La ragazza ha subito sospettato che sia stato un piano di Ender per allontanarla, non appena ne ha parlato con Halit e Kaya le hanno subito creduto. Nel frattempo Erim ha presentato la sua fidanzata alla sua famiglia che però si aspettava una ragazza diversa. Dopo essersi resi conti di amarsi ancora Lila ed Yigit ci stanno riprovando di nascosto, verranno però sorpresi insieme da Halit.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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