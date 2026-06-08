Il 22 giugno si terrà la 21esima edizione della Fondazione Vialli Mauro Golf Cup al Royal Park I Roveri. L’evento benefico coinvolgerà diverse leggende legate alla squadra di calcio bianconera. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale di raccolta fondi, con partecipanti provenienti da vari settori. La partecipazione di ex giocatori noti è prevista come parte dell’evento. La data e la location sono state confermate, senza ulteriori modifiche rispetto alle edizioni precedenti.

di Andrea Bargione Fondazione Vialli Mauro Golf Cup, il 22 giugno ritorna il consueto evento benefico al Royal Park I Roveri. Ecco tutti i dettagli. La Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup ritorna con la 21esima edizione di un evento che coinvolgerà tanti gloriosi campioni bianconeri e non solo. Di seguito il comunicato con i dettagli: « La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 22 giugno quando il Royal Park I Roveri di Fiano Torinese, gioiello immerso nella splendida cornice del Parco Naturale La Mandria, tornerà a essere prestigioso palcoscenico della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, giunta quest’anno alla 21ª edizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fondazione Vialli Mauro Golf Cup, il 22 giugno la 21esima edizione dell’evento benefico al Royal Park I Roveri: ecco quali leggende bianconere saranno presenti

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