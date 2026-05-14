Zambrotta padrino dell’evento | dal 22 al 24 maggio a Casnate con Bernate il prestigioso torneo internazionale riservato agli under 11 Memorial Chignoli vetrina dei saranno famosi

Dal 22 al 24 maggio si svolge a Casnate con Bernate il Memorial Chignoli, un torneo internazionale dedicato ai bambini under 11. L’evento vede la partecipazione di club provenienti da diversi paesi e si svolge in un contesto di rispetto delle regole e spirito sportivo. Tra gli ospiti figura il ex calciatore noto come padrino dell’evento, che ha assistito alle partite e incontrato i giovani atleti.

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Tre giorni di sport, passione e fair play con i colori delle più grandi squadre internazionali: il “ Memorial Franco Chignoli “ torna in Lombardia per la sua quinta edizione e si prepara a trasformare i territori adiacenti il Lago di Como nella cornice in cui si disputerà un vero ‘piccolo mondiale’ del calcio Under 11 con la presenza di 12 squadre straniere su 20 totali, con club provenienti da 8 paesi. Per la prima volta nella storia del torneo, arrivano dall’Argentina due società leggendarie del calcio mondiale: Club Atlético Boca Juniors e Club Atlético River Plate. E poi Liverpool, Manchester United, Leeds United, Celtic, Espanyol de Barcelona, Porto, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais oltre a Milan, Inter, Juventus, Roma, Torino, Atalanta e Como.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Zambrotta padrino dell’evento: dal 22 al 24 maggio a Casnate con Bernate il prestigioso torneo internazionale riservato agli under 11. Memorial Chignoli, vetrina dei “saranno famosi“ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Operazione a tenaglia dei Cacciatori nei boschi di Casnate con Bernate: 27enne accerchiato e arrestatoBlitz mirato dei carabinieri di Fino Mornasco con lo Squadrone Calabria: l’uomo spinto fuori dal bosco e bloccato dalle pattuglie. Memorial Franco Chignoli, quinta edizione: il Milan protagonista al “Piccolo Mondiale” Under 11Dal 22 al 24 maggio 2026 l’Eracle Sports Center di Casnate con Bernate ospiterà la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli, torneo... Temi più discussi: Milano, a Palazzo Lombardia presentata la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli; Sport e solidarietà: sul lago di Como torna il Memorial Franco Chignoli, il mondiale di calcio under 11 benefico; In Lombardia torna il Memorial Franco Chignoli: un piccolo mondiale del calcio under 11 per tre giorni di sport e solidarietà; Sul lago di Como torna il Memorial Franco Chignoli, un piccolo mondiale di calcio Under 11. Memorial Franco Chignoli, la quinta edizione a Casnate dal 22 al 24 maggioSul Lago di Como torna il Memorial Franco Chignoli, un piccolo mondiale di calcio under 11. È la quinta edizione del torneo internazionale ideato da Olivier Chignoli, che quest’anno andrà in scena dal ... espansionetv.it Il memorial Franco Chignoli. La solidarietà va in rete con i campioni di domaniA Casnate con Bernate un mundialito di calcio con giocatori delle Under 11. La rassegna è un omaggio a un uomo di sport che ha aiutato i giovani meno abbienti. . ilgiorno.it