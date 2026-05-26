I grandi eventi al Royal Golf La Bagnaia ’Be Italy Cup’ John Howson trionfa grazie a un giro in 72 colpi

Notizia in breve

Sabato 23 maggio, al Royal Golf La Bagnaia, si è disputata la Be Italy Cup. In una giornata con temperature miti, golfisti provenienti da tutta Italia e turisti hanno partecipato alla competizione. John Howson ha concluso il torneo con un punteggio di 72 colpi, vincendo la gara. La manifestazione ha visto numerosi partecipanti e pubblico appassionato.