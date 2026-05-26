I grandi eventi al Royal Golf La Bagnaia ’Be Italy Cup’ John Howson trionfa grazie a un giro in 72 colpi
Sabato 23 maggio, al Royal Golf La Bagnaia, si è disputata la Be Italy Cup. In una giornata con temperature miti, golfisti provenienti da tutta Italia e turisti hanno partecipato alla competizione. John Howson ha concluso il torneo con un punteggio di 72 colpi, vincendo la gara. La manifestazione ha visto numerosi partecipanti e pubblico appassionato.
Sabato 23 maggio approfittando del clima mite, antipasto dell’estate, golfisti da tutta Italia e turisti hanno preso parte alla Be Italy Cup, in programma al Royal Golf La Bagnaia. Il percorso si è presentato in ottime condizioni risultando ottimo banco di prova per i giocatori. Apprezzamenti unanimi sono stati espressi da tutti i partecipanti rapiti anche dal paesaggio che circonda il 18 buche da campionato disegnato da Robert Trent Jones Jr., celebre architetto statunitense. John Howson (nella foto), habitué del club senese, ha vinto grazie a un giro in 72 colpi, uno solamente oltre il par destinato ai professionisti. Solamente due gli errori nel suo giro con un birdie alla difficile buca 9. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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