Nelle campagne della Tuscia si sono verificati numerosi furti ai danni di aziende agricole, con danni stimati fino a 20 mila euro. Le località interessate sono state colpite da episodi ripetuti, che hanno coinvolto diverse aziende della zona. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e contrastare questa serie di furti.

Otto colpi solo a Tuscania. I malviventi rubano pezzi elettronici e software da trattori e mezzi Ladri nelle campagne della Tuscia, dove le imprese agricole stanno facendo i conti con una nuova ondata di furti ai loro danni. Raid anche nel territorio di Tuscania, dove in pochi giorni sono stati messi a segno otto colpi: danni che, in alcuni casi, arrivano fino a 20mila euro per ogni singola azienda e mezzi agricoli bloccati in piena attività lavorativa. ViterboToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Furto in un'azienda agricola: rubati gasolio, cavi elettrici, furgoni e attrezzature da lavoro. Sei arresti FOTO 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Furti nelle campagne della Tuscia, aziende nel mirino dei ladri: fino a 20mila euro di danni

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