Foggia la sindaca Maria Aida Episcopo annuncia le dimissioni Cosa è successo

La sindaca di Foggia ha annunciato le dimissioni, ma non le ha ancora formalizzate con il protocollo ufficiale. La comunicazione è arrivata dopo una serie di polemiche e tensioni interne. La decisione di lasciare l’incarico è stata resa pubblica, anche se l’atto formale non è stato ancora depositato. La situazione ha generato attese e speculazioni sulla possibile evoluzione politica nel Comune.

Bufera al comune di Foggia: la sindaca Maria Aida Episcopo annuncia le dimissioni. Ma in realtà, di fatto, ancora non le ha protocollate. La decisione arriva all’indomani del mini rimpasto di giunta da tempo richiesto dalle forze di maggioranza e che ha visto silurare i due assessori Lorenzo Frattarolo e Daniela Patano e revocare la delega all’Urbanistica all’assessore Giuseppe Galasso che invece mantiene quella dei Lavori Pubblici. Un mini azzeramento con la nomina del socialista Luigi Iorio in veste di nuovo assessore alle attività produttive. Il Consiglio Oggi il consiglio comunale si è riunito per approvare il bilancio al momento congelato a causa della mancanza del numero legale in aula. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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La Sindaca di Foggia Episcopo ricompatta la maggioranza in attesa del rimpasto in Giunta

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