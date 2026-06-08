Foggia furto di materiale ferroso in stazione | arrestate due persone

Notizia in breve

Due persone sono state arrestate vicino alla stazione ferroviaria per aver tentato di rubare materiale ferroso. La polizia ha fermato i sospetti in flagranza di reato, nell’ambito di un’operazione contro i furti di ferro in danno di una società ferroviaria. L’intervento è stato condotto in zona pubblica e ha portato all’arresto per furto aggravato in concorso. Nessuna informazione sulle identità dei fermati o sui dettagli del materiale sottratto.