Foggia furto di materiale ferroso in stazione | arrestate due persone
Due persone sono state arrestate vicino alla stazione ferroviaria per aver tentato di rubare materiale ferroso. La polizia ha fermato i sospetti in flagranza di reato, nell’ambito di un’operazione contro i furti di ferro in danno di una società ferroviaria. L’intervento è stato condotto in zona pubblica e ha portato all’arresto per furto aggravato in concorso. Nessuna informazione sulle identità dei fermati o sui dettagli del materiale sottratto.
LA POLIZIA DI STATO, NELL’AMBITO DEL CONTRASTO DEI REATI PREDATORI DI FURTI DI MATERIALE FERROSO IN DANNO DI RFI HA ARRESTATO DUE PERSONE PER I REATI DI FURTO AGGRAVATO INCONCORSO IN FLAGRANZA DI REATO, CONSUMATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA. Sono due le persone arrestate dagli Agenti del Reparto Operativo della Sezione di Polizia Ferroviaria. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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10 GENNAIO 2025 - FOGGIA, FURTO CON SPACCATA: SITUAZIONE INSOSTENIBILE
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