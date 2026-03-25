Rubano materiale ferroso dal deposito di un' azienda denunciati

Due uomini sono stati denunciati a Città di Castello dopo aver tentato di rubare materiale ferroso da un deposito aziendale. La polizia ha fermato i due individui, un cittadino tunisino nato nel 1982 e un algerino nato nel 1996, entrambi con precedenti penali. L'episodio si è verificato presso un deposito di proprietà di un'azienda locale.

L’episodio è successo a Città di Castello. La polizia hanno rintracciato il furgone carico nella zona industriale Rubano materiale ferroso dal deposito di un'azienda, ma vengono segnalati e fermati. E' successo a Città di Castello dove la polizia ha denunciato due uomini, un cittadino tunisino classe 1982 e uno algerino, classe 1996, entrambi con precedenti, per furto di materiale ferroso commesso ai danni di un’azienda tifernate. Le ricerche immediate e gli accertamenti svolti dagli agenti hanno permesso di intercettare il mezzo segnalato nella zona industriale di Cerbara. I due occupanti sono stati identificati e trovati in possesso del materiale asportato poco prima dal deposito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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