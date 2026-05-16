Ladri di tombini fermati in città nel furgone molto materiale ferroso rubato per strada

Sabato 9 maggio, la Polizia locale di Modena ha arrestato un uomo sorpreso mentre stava rubando un tombino dalla strada vicino al polo scolastico di via Leonardo da Vinci. Durante l'operazione, è stato trovato nel suo furgone un ingente quantitativo di materiale ferroso di provenienza furtiva, presumibilmente rubato in strada. L’intervento si è concluso con l’arresto e il sequestro del materiale. La notizia si inserisce in un'azione più ampia di contrasto ai furti di tombini e altri elementi di arredo urbano.

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Una settimana fa - sabato 9 maggio - la Polizia locale di Modena ha arrestato un uomo colto in flagranza mentre asportava un tombino stradale nei pressi del polo scolastico di via Leonardo da Vinci. Durante un servizio di pattugliamento, gli agenti hanno notato un furgone Fiat Scudo aggirarsi con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ladri a Caggiano, rubato un furgone: si indaga Leggi anche: Rubano materiale ferroso dal deposito di un'azienda, denunciati Come si struttura una campagna malvagia senza che crolli immediatamente? reddit Fermati i ladri di cartucce per stampante e scatolette di tonno: il bottino valeva 3mila euroGorgonzola (Milano) – Svaligiano il supermercato e fuggono in auto con la refurtiva nel portabagagli. Ma, poco dopo, incrociano una pattuglia dei carabinieri: due cittadini romeni di 25 e 35 anni ... ilgiorno.it Monza, ladri di ferro alla piattaforma ecologica fermati dalla Polizia localeIl veicolo è stato inizialmente accompagnato a una pesa da cui emergeva la violazione per il trasporto in sovraccarico, fattispecie punita con sanzione amministrativa. Il conducente riferiva poi di ... ilgiorno.it