Foggia fa la voce grossa con Vannacci | 31 delegati all' assemblea costituente di Futuro Nazionale e 3000 firme contro la moschea

A Foggia, 31 delegati parteciperanno all’assemblea costituente di Futuro Nazionale il 13 e 14 giugno a Roma. La delegazione locale, seconda per numero tra le altre, rappresenta il Comitato Costituente Locale 53. Contestualmente, sono state raccolte circa 3.000 firme contro la costruzione di una moschea nel territorio.

Massimo Russo, referente del Comitato Costituente Locale 53 di Foggia, per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci fa sapere che la delegazione foggiana parteciperà all’Assemblea Costituente del partito in programma il 13 e 14 giugno a Roma, con ben 31 delegati (la seconda delegazione per numero) e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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