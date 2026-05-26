Nello scorso fine settimana, Futuro Nazionale ha raccolto circa 1000 firme per opporsi alla costruzione di una moschea a Foggia. La campagna di raccolta firme si è svolta nel centro della città, coinvolgendo cittadini che si sono espressi contro il progetto. La richiesta di firme si inserisce in una più ampia mobilitazione contro la realizzazione dell’edificio religioso. La raccolta si è conclusa con un totale di circa 1000 adesioni.

FOGGIA, 25 MAGGIO 2026. Prosegue con successo la campagna di sensibilizzazione avviata dal Comitato Costituente Locale 53 di Futuro Nazionale contro la costruzione di una moschea a Foggia. Altre mille firme di cittadini accorsi al gazebo allestito nell’isola pedonale nello scorso fine settimana, infatti, sono state aggiunte alla petizione promossa da tempo contro un progetto che non è stato assolutamente illustrato alla cittadinanza e che rischia di avere un impatto disastroso per la comunità. E sempre dal Comitato Costituente Locale 53 è stata raggiunta la significativa quota di mille tessere, a conferma dell’entusiasmo suscitato a Foggia e in provincia dal progetto avviato con successo dal generale ed eurodeputato Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Futuro Nazionale: altre 1000 firme contro la Moschea a Foggia

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