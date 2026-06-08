Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale è indagato dalla Procura di Roma per sequestro di persona e tortura. L'inchiesta riguarda la vicenda della Flotilla e il fermo di attivisti intercettati dalle autorità israeliane, poi condotti nel porto di Ashdod. Il ministro ha dichiarato di non lasciarsi intimidire.

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir è indagato dalla Procura di Roma per sequestro di persona e tortura nell'ambito dell'inchiesta sulla vicenda della Flotilla e sul fermo degli attivisti intercettati dalle autorità israeliane e condotti nel porto di Ashdod. Nel fascicolo aperto dai pm capitolini vengono ipotizzate le accuse di violenza sessuale e rapina. L'indagine, coordinata dal pm Stefano Opilio, nasce dall'acquisizione di video e testimonianze che documenterebbero le modalità con cui gli attivisti sarebbero stati trattenuti dopo l'abbordaggio dell'imbarcazione. I filmati, ora al vaglio dei carabinieri del Ros, mostrano alcuni volontari inginocchiati in un hangar del porto israeliano, con le mani legate dietro la schiena, mentre Ben-Gvir passeggia davanti a loro pronunciando frasi ritenute offensive e denigratorie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Flotilla, indagato a Roma Ben-Gvir. Il ministro: "Non mi faccio intimidire"

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Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir. Lui replica

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