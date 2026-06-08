La procura di Roma ha aperto un’indagine sul ministro israeliano della Sicurezza nazionale, coinvolto dopo il fermo di attivisti italiani della spedizione umanitaria per Gaza. Il ministro è stato iscritto nel fascicolo che riguarda i momenti in cui gli attivisti sono stati inginocchiati, ammanettati e derisi in un video diffuso. L’indagine si concentra sui fatti legati ai fermo e alle modalità di gestione dell’operazione.

Roma, 8 giugno 2026 – La procura di Roma indaga su Itamar Ben-Gvir. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano è stato iscritto nel nel fascicolo avviato dopo i fermi degli attivisti italiani della spedizione umanitaria per Gaza, Global Sumud Flotilla. Fascicolo che ipotizza come reati quelli di sequestro e tortura. Agli atti i pm di piazzale Clodio hanno acquisito le testimonianze dei partecipanti all’ultima missione – quella partita dalle coste della Turchia lo scorso 14 maggio – ascoltati dai carabinieri del Ros, e anche il video, girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben-Gvir aggirarsi tra i partecipanti alla Global Sumud Flotilla, derisi, in ginocchio con le mani ammanettate dietro alla schiena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Quotidiano.net - Flotilla, il ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma dopo il video choc con gli attivisti italiani inginocchiati, ammanettati e derisi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il ministro israeliano Ben-Gvir deride gli attivisti della Flotilla inginocchiati e bendati

Notizie e thread social correlati

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla bendati, inginocchiati e ammanettati in un hangar del porto di Ashdod. Il ministro Ben Gvir li deride: “Benvenuti in Israele”. Meloni e Tajani convocano l’ambasciatore: “Inaccettabile” | VIDEOUn video pubblicato sui social mostra gli attivisti della Global Sumud Flotilla, bendati, inginocchiati e con le mani ammanettate, all’interno di un...

Gli attivisti della Flotilla derisi dal ministro israeliano Ben Gvir. La protesta di Meloni e Tajani: «Immagini inaccettabili»Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale si è recato nel porto di Ashdod, dove sono trattenuti gli attivisti coinvolti in una flottiglia.

Temi più discussi: L’analista israeliano: Comportamento Ben Gvir inaccettabile; Caso Flotilla, indagato a Roma ministro israeliano Ben-Gvir; Quelli della crociera, adesso che la tortura ha un numero di fascicolo - Left; L'Irlanda vieta l'ingresso a Ben-Gvir e Smotrich. E la Francia indaga per tortura e crimini di guerra dopo il trattamento riservato agli attivisti della Flotilla da Israele.

Ha fatto scalpore il video degli attivisti della Flotilla insultati dal ministro israeliano Ben-Gvir. Ma l’Occidente non si è mai mobilitato per l’agonia riservata da Hamas alla soldatessa Noa Marciano, catturata il 7 ottobre. di @Silvana_demari x.com

Flotilla, il ministro israeliano Ben Gvir irride gli attivisti legati e in ginocchio: Benvenuti, siamo i proprietari di questa casa. La ministra Miri Regev: Ora gli facciamo ascoltare l'inno israeliano in loop [Video] reddit

Medio Oriente; caso Flotilla, indagato a Roma ministro israeliano Ben-Gvir - LIVEBLOGNetanyahu: 'Per ora il fuoco con l'Iran cessato, è stata autodifesa' . Trump: 'Israele e Iran smettano immediatamente di sparare'. Sirene d'allarme a Tel Aviv per missili dallo Yemen, è la prima volta ... ansa.it

Flotilla, il ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma dopo il video choc con gli attivisti italiani inginocchiati, ammanettati e derisiIl fascicolo è aperto per sequestro e tortura, agli atti della procura capitolina anche le testimonianze dei militanti che hanno raccontato vessazioni e molestie ... quotidiano.net