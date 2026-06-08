Flotilla il ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma dopo il video choc con gli attivisti italiani inginocchiati ammanettati e derisi

Da quotidiano.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La procura di Roma ha aperto un’indagine sul ministro israeliano della Sicurezza nazionale, coinvolto dopo il fermo di attivisti italiani della spedizione umanitaria per Gaza. Il ministro è stato iscritto nel fascicolo che riguarda i momenti in cui gli attivisti sono stati inginocchiati, ammanettati e derisi in un video diffuso. L’indagine si concentra sui fatti legati ai fermo e alle modalità di gestione dell’operazione.

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Roma, 8 giugno 2026 – La procura di Roma indaga su Itamar Ben-Gvir. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano è stato iscritto nel nel fascicolo avviato dopo i fermi degli attivisti italiani della spedizione umanitaria per Gaza,  Global Sumud Flotilla. Fascicolo che ipotizza come reati quelli di sequestro e tortura.  Agli atti i pm di piazzale Clodio hanno acquisito le testimonianze dei partecipanti all’ultima missione – quella partita dalle coste della Turchia lo scorso 14 maggio – ascoltati dai carabinieri del Ros, e anche il video, girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben-Gvir aggirarsi tra i partecipanti alla Global Sumud Flotilla, derisi, in ginocchio con le mani ammanettate dietro alla schiena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il ministro israeliano Ben-Gvir deride gli attivisti della Flotilla inginocchiati e bendati

Video Il ministro israeliano Ben-Gvir deride gli attivisti della Flotilla inginocchiati e bendati

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