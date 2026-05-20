Gli attivisti della Flotilla derisi dal ministro israeliano Ben Gvir La protesta di Meloni e Tajani | Immagini inaccettabili

Da vanityfair.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale si è recato nel porto di Ashdod, dove sono trattenuti gli attivisti coinvolti in una flottiglia. La presenza del ministro ha suscitato reazioni e critiche da parte di alcuni rappresentanti politici italiani, che hanno definito le immagini di quella visita come inaccettabili. Nel frattempo, gli attivisti sono stati oggetto di derisione da parte di un esponente israeliano, generando ulteriori tensioni sulle modalità di gestione degli interventi nel porto.

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In un altro filmato un’attivista che grida «Free Palestine» viene buttata a terra da un agente. Ben Gvir commenta: «Sono arrivati pieni di orgoglio come grandi eroi, guarda come sono ridotti adesso. Non sono né eroi, né altro. Sono sostenitori del terrorismo. Dico al primo ministro Netanyahu lasciali a me me per molto ma molto tempo ancora. Mandali nelle prigioni dei terroristi». Ci sono 29 italiani fra i 430 attivisti fermati nel Mediterraneo orientale. Il trattamento riservato a tutti loro, bloccati in zone che non sono di competenza israeliana, è stato definito «inaccettabile» in una nota congiunta della premier Giorgia Meloni e del ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Gli attivisti della Flotilla derisi dal ministro israeliano Ben Gvir. La protesta di Meloni e Tajani: «Immagini inaccettabili»
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Flotilla, attivisti ammanettati e inginocchiati. Meloni e Tajani: Inaccettabile.

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