Un video pubblicato sui social mostra gli attivisti della Global Sumud Flotilla, bendati, inginocchiati e con le mani ammanettate, all’interno di un hangar nel porto di Ashdod. Il ministro israeliano Ben-Gvir si rivolge agli attivisti con una frase provocatoria, dicendo “Benvenuti in Israele”. Nel frattempo, i rappresentanti di alcuni paesi europei hanno convocato l’ambasciatore israeliano per esprimere il loro disappunto sulla situazione e sui comportamenti riscontrati.

Bendati, in ginocchio e con le mani ammanettate dietro alla schiena: è il video shock, postato sui social dal ministro israeliano Ben-Gvir, che mostra il trattamento che Israele ha riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla, attualmente detenuti in un hangar del porto di Ashdod. “Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare” afferma Ben-Gvir mentre sventola una bandiera israeliana e schernisce gli attivisti: “Guardate come sono ridotti ora. Non eroi, sostenitori del terrorismo”. Nel filmato si vede anche un’attivista che, dopo aver gridato “Free Palestine”, viene sbattuta a terra da un poliziotto. Un video scioccante, che ha provocato la reazione del governo italiano che ha convocato l’ambasciatore israeliano. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gli attivisti della Global Sumud Flotilla bendati, inginocchiati e ammanettati in un hangar del porto di Ashdod. Il ministro Ben Gvir li deride: “Benvenuti in Israele”. Meloni e Tajani convocano l’ambasciatore: “Inaccettabile” | VIDEO

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Gli attivisti della Flotilla ammanettati e bendati, Ben-Gvir: Benvenuti in Israele

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