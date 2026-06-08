Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale è stato indagato dalla procura di Roma per sequestro di persona e tortura. L’indagine riguarda il fermo di attivisti intercettati dalle autorità israeliane e condotti nel porto di Ashdod durante la vicenda della Flotilla. Il ministro ha commentato ironicamente sulla situazione italiana, affermando che “era paese dello Stivale ora è quello delle ciabatte”.

ROMA – Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir è indagato dalla Procura di Roma per sequestro di persona e tortura nell’ambito dell’inchiesta sulla vicenda della Flotilla e sul fermo degli attivisti intercettati dalle autorità israeliane e condotti nel porto di Ashdod. Nel fascicolo aperto dai pm capitolini vengono ipotizzate le accuse di violenza sessuale e rapina. “Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte infradito”. Lo ha scritto in un post su X il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir in risposta all’indagine aperta nei suoi confronti da parte della procura di Roma. L’indagine, coordinata dal pm Stefano Opilio, nasce dall’acquisizione di video e testimonianze che documenterebbero le modalità con cui gli attivisti sarebbero stati trattenuti dopo l’abbordaggio dell’imbarcazione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Flotilla: Ben Gvir indagato a Roma per sequestro e tortura. Il ministro: “Italia era paese dello Stivale ora è quello delle ciabatte”

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Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir. Lui replica

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Violenze sulla Flotilla: il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir indagato dalla procura di Roma per sequestro e tortura reddit

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