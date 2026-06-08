Floriana Natale fa la storia è la prima sindaca di San Giovanni Rotondo | Abbiamo parlato al cuore della gente

Floriana Natale è diventata la prima donna a ricoprire la carica di sindaco a San Giovanni Rotondo, ottenendo la vittoria al secondo turno con una candidata avversaria del Campo largo. La sua vittoria si è concretizzata con un margine di oltre 11 punti percentuali. Dopo la proclamazione, ha dichiarato di aver parlato al cuore della gente, sottolineando il risultato ottenuto.

È la prima donna eletta alla guida del Comune di San Giovanni Rotondo. Un onore che spetta a Floriana Natale, vincitrice al secondo turno sulla candidata del Campo largo, Rossella Fini, sconfitta con un divario di oltre 11 punti percentuali. Soddisfazione ed emozione per la neoeletta sindaca, che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Floriana Natale è la nuova sindaca di San Giovanni RotondoFloriana Natale ha vinto le elezioni comunali a San Giovanni Rotondo, diventando la nuova sindaca.

La piazza di San Giovanni Rotondo abbraccia Floriana NataleUna folla numerosa ed entusiasta ha accolto ieri sera Floriana Natale davanti al suo comitato elettorale in Corso Umberto I, durante una serata di...

Temi più discussi: Semplicità e pragmatismo, Floriana Natale sente e chiede la fiducia ai sangiovannesi: Questa è l’occasione giusta’; San Giovanni Rotondo, si torna alle urne: sfida apertissima tra Floriana Natale e Rossella Fini; Floriana Natale, candidata sindaca a San Giovanni Rotondo per il centrodestra. Con lei la senatrice Fallucchi; Floriana Natale a caccia della fascia tricolore, appello si sangiovannesi: Aiutateci ad aiutarvi.

Seggi aperti a San Giovanni Rotondo: Rossella Fini e Floriana Natale si contendono la fascia tricolore x.com

Ballottaggio a San Giovanni Rotondo: i risultati della sfida tra Floriana Natale e Rossella FiniFloriana Natale aveva chiuso il primo turno con circa 100 voti di vantaggio. Sostenuta dalla coalizione di centrodestra e civica composta da Forza Italia, Noi Moderati-Cuore Civico, Fratelli d'Italia, ... foggiatoday.it

Floriana Natale fa la storia, è la prima sindaca di San Giovanni Rotondo: Abbiamo parlato al cuore della genteLe prime parole della neosindaca del comune garganico, dopo la vittoria al ballottaggio su Rossella Fini: Ci siamo presentati per quello che siamo, senza giri di parole ... foggiatoday.it