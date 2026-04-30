San Giovanni Rotondo | Floriana Natale guida la sfida di Progetto Futuro

Floriana Natale è alla guida della coalizione Progetto Futuro in vista delle prossime elezioni amministrative a San Giovanni Rotondo. La sua candidatura è stata annunciata ufficialmente e la coalizione sostiene un progetto per amministrare la città. La campagna elettorale è in corso e i candidati stanno presentando le proprie proposte ai cittadini. La lista di Progetto Futuro è composta da diversi esponenti locali che si sono schierati con Natale.

? Cosa sapere Floriana Natale guida la coalizione Progetto Futuro per le amministrative di San Giovanni Rotondo.. Le liste comprendono Fratelli d'Italia, Forza Italia e altre formazioni per il voto maggio.. La coalizione Progetto Futuro ha ufficialmente avviato la propria campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio a San Giovanni Rotondo, confermando Floriana Natale come candidata alla guida del comune. L’annuncio segna l’inizio formale della corsa verso il voto, con la presentazione ufficiale delle liste che sosterranno il progetto. La composizione della coalizione vede uniti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi OraCittà Attiva, Cuore CivicoNoi Moderati e In.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giovanni Rotondo: Floriana Natale guida la sfida di Progetto Futuro Notizie correlate Nasce “Progetto Futuro” a sostegno di Floriana Natale candidata Sindaco di San Giovanni RotondoSi è ufficialmente costituita la coalizione “Progetto Futuro” a sostegno di Floriana Natale, candidata Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo. La coalizione 'Progetto Futuro' unita e determinata: via al percorso elettorale con Floriana Natale candidata sindacoLa coalizione ‘Progetto Futuro’, composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi OraCittà Attiva, Cuore CivicoNoi Moderati e In. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Corsa a cinque a San Giovanni Rotondo: il PD diviso in due, il centrodestra senza Lega, Udc e Prc soli - FoggiaToday; San Giovanni Rotondo, Floriana Natale candidata sindaco: Serve una guida stabile e concreta; Corsa a Palazzo, saranno 5 i candidati a Sindaco; La coalizione 'Progetto Futuro' unita e determinata: via al percorso elettorale con Floriana Natale candidata sindaco - FoggiaToday. Corsa a cinque a San Giovanni Rotondo: il PD diviso in due, il centrodestra senza Lega, Udc e Prc soliFloriana Natale, Giuseppe Siena, Rossella Fini, Roberto Cappucci e Mimmo Longo sono i cinque candidati sindaco alle Amministrative del 24 e 25 maggio a San Giovanni Rotondo ... foggiatoday.it San Giovanni Rotondo, cinque candidati sindaco: Longo rompe gli equilibri all’ultimo minutoA San Giovanni Rotondo saranno ben 5 i candidati sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative di fine maggio. In ... immediato.net SAN GIOVANNI ROTONDO, LIEVITATI E BOLLICINE: il nuovo trend del gusto conquista esperti e appassionati - Video - facebook.com facebook