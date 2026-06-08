Florentino Perez ha vinto le elezioni e ha ripreso il ruolo di presidente del club. Questa mattina ha iniziato il nuovo mandato, trovandosi davanti a tre questioni principali da gestire. La prima riguarda la gestione delle finanze, la seconda la costruzione di una rosa competitiva e la terza la gestione delle strutture sportive. Sono aspetti che richiedono interventi immediati per garantire il proseguimento delle attività del club.

2026-06-08 10:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Florentino Perez inizierà questa mattina il nuovo mandato di presidente del Real Madrid con una serie di questioni da affrontare. Perez ha battuto Enrique Riquelme alle elezioni di ieri e i voti finali hanno mostrato una vittoria completa per il 79enne, che ora avrà il potere fino al 2030. Riquelme, la cui controversa campagna includeva affermazioni sull’intenzione di ingaggiare Rodri ed Erling Haaland dal Manchester City, ha ottenuto il 35% dei voti ma ciò non è bastato con il 65% dei membri del club che hanno votato per mantenere Perez al posto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Florentino Perez vince le elezioni del Real Madrid: i tre grandi problemi che deve affrontare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Florentino Perez wins Real Madrid elections

Notizie e thread social correlati

Real Madrid, Florentino Perez tuona: «Non mi dimetto! Ho chiesto di indire nuove elezioni del consiglio direttivo»Il presidente del club di calcio più titolato al mondo ha dichiarato di non voler dimettersi e ha chiesto di indire nuove elezioni del consiglio...

Mourinho allenatore del Real Madrid, Florentino Perez vuole luiIl presidente del Real Madrid ha indicato l'allenatore portoghese come possibile scelta per la panchina dei Blancos, dopo la partenza di Arbeloa.

Temi più discussi: Florentino Perez viene confermato presidente del Real Madrid. LE NEWS; Florentino Perez vince le elezioni: il Real riparte da Mou e Dumfries. Poi arriva Olise?; Real Madrid, Florentino Pérez vince le elezioni: battuto Enrique Riquelme; Florentino Perez vince a larga maggioranza, mantenendo la carica di presidente del Real Madrid.

Florentino #Perez vince le elezioni ed è stato rieletto presidente del #RealMadrid In Spagna dopo gli arrivi di Mourinho, Konaté, Dumfries sognano il grande colpo Olise, per cui il presidente ha promesso che presenterà nelle prossime ore un'offerta da 150 x.com

Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid dopo il primo voto dei membri in 20 anni, conferma il ritorno di Mourinho al Bernabeu reddit

Real Madrid, Florentino Perez vince le elezioni | Pronto un mercato galactico per la 16esima ChampionsFlorentino Perez eletto nuovamente come Presidente del Real Madrid. Ora al via il mercato galactico per tornare sul tetto d'Europa ... ilsussidiario.net

Florentino Perez vince le elezioni: il Real riparte da Mou e Dumfries. Poi arriva Olise?Il presidente riconfermato al vertice del club blanco. Ha promesso un acquisto di peso, oltre all’interista e a Konate ... msn.com