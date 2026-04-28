Il presidente del Real Madrid ha indicato l'allenatore portoghese come possibile scelta per la panchina dei Blancos, dopo la partenza di Arbeloa. Mourinho, già alla guida di altre squadre spagnole, è stato menzionato come il candidato preferito dall'amministratore delegato del club per il ruolo di allenatore. La decisione definitiva non è ancora stata annunciata, ma il nome dell'ex tecnico del club è al centro delle discussioni.

Jose Mourinho, ovvero a volte ritornano. È lui il preferito del presidente del Real Madrid Florentino Perez per diventare il nuovo tecnico dei Blancos dopo Arbeloa. Arbeloa è arrivato a gennaio dopo l’esonero di Xabi Alonso. Il Madrid ha chiuso la stagione con zero tituli. È Athletic a dare la notizia. Scrive che il ritorno di Mourinho sarebbe in antitesi con la scelta di Xabi Alonso. Ma i presidenti sono fatti così. Si fanno prendere dal giochiamo, poi tornano sui propri passi. Athletic scrive che Florentino è il principale sostenitore del ritorno di Mourinho ma nel club c’è chi si oppone. Lo Special One è già stato tre anni a Madrid. Mourinho è stato a Madrid tra il 2010 e il 2013, in pieno dominio del Barcellona, e ha portato a casa tre titoli tra cui una Liga.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho allenatore del Real Madrid, Florentino Perez vuole lui

MOURINHO ENTRENADOR DEL REAL MADRID

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