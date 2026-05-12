Real Madrid Florentino Perez tuona | Non mi dimetto! Ho chiesto di indire nuove elezioni del consiglio direttivo

Il presidente del club di calcio più titolato al mondo ha dichiarato di non voler dimettersi e ha chiesto di indire nuove elezioni del consiglio direttivo. Le sue parole sono state rilasciate in risposta alle recenti tensioni all’interno della società, che hanno suscitato scalpore nel mondo del calcio sia spagnolo che internazionale. La situazione ai vertici del club è ora al centro dell’attenzione, con la richiesta di elezioni come possibile soluzione.

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