Il presidente del Real Madrid ha annunciato l'acquisto di Dumfries, un calciatore interista, e di altri due giocatori, Mourinho e Konaté. Inoltre, ha comunicato un investimento di 150 milioni di euro. La comunicazione è avvenuta in vista delle elezioni del 7 giugno, con l’obiettivo di rafforzare la rosa della squadra. Non sono stati forniti dettagli sui contratti o le tempistiche di arrivo dei nuovi acquisti.

Inter News 24 Real Madrid, il presidente uscente blinda le elezioni del 7 giugno svelando l’arrivo di Mourinho, Konaté e dell’interista Dumfries. Florentino Perez non è stato ancora ufficialmente eletto, ma parla già da presidente del Real Madrid. In attesa del voto del 7 giugno, a cui arriva da grande favorito, in un’intervista al programma ‘Horizonte’ di Iker Jimenez lo spagnolo ha ufficializzato tre colpi. Tra questi c’è un interista, Denzel Dumfries, e un ex nerazzurro, José Mourinho. Il numero uno dei Blancos ha deciso di rispondere sul campo mediatico ai rivali per le elezioni societarie, sganciando delle vere e proprie bombe di mercato che ridisegneranno completamente la rosa della formazione madrilena per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Real Madrid, show di Florentino Perez: annuncia l’acquisto di Dumfries e un colpo da 150 milioni

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COLETIVA TENSA NO REAL MADRID, FLORENTINO PÉREZ DESCARTA RENÚNCIA E ANUNCIA NOVAS ELEIÇÕES! ANÁLISE

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