Fiumicino Recruiting Day di Aviation Services | raccolti oltre 600 curriculum

Notizia in breve

Durante il Recruiting Day di Aviation Services a Fiumicino sono stati raccolti oltre 600 curriculum da parte di candidati interessati a posizioni nel settore dell’aviazione. L’evento ha permesso un incontro diretto tra i partecipanti e i rappresentanti dell’azienda, offrendo l’opportunità di presentare le proprie competenze e discutere di eventuali opportunità di lavoro. La giornata si è svolta in un ambiente dedicato alla selezione e al colloquio immediato.