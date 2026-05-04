Lavoro all’aeroporto di Fiumicino recruiting day | come candidarsi

Oggi all’aeroporto di Fiumicino si tiene un recruiting day dedicato alla selezione di personale per i servizi di Aviation Security. L’evento, che si svolge nel rispetto delle modalità stabilite, offre l’opportunità di presentare domanda di assunzione per chi desidera lavorare nel settore della sicurezza aeroportuale. La giornata si svolge in una delle strutture dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con incontri e colloqui programmati durante l’orario stabilito.

Fiumicino, 4 maggio 2026 – Una giornata dedicata alla selezione di personale per i servizi di Aviation Security presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Martedì 12 maggio, dalle ore 10 alle 17, la Sala Pina De Rosa, in piazza G.C. Alberto Dalla Chiesa 78, ospiterà un recruiting day rivolto ai candidati interessati a lavorare nell’ambito della sicurezza aeroportuale. L’evento è patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato da Urbe Vigilanza S.p.A. Come partecipare. Per prendere parte alla selezione è necessario inviare la propria candidatura entro venerdì 8 maggio 2026, allegando il curriculum vitae all’indirizzo email lavoraconurbeadr@urbevigilanza.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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