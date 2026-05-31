Aviation Services s.p.a., azienda di handling aeroportuale, organizza un recruiting day il 5 giugno presso l'aeroporto di Fiumicino. La società cerca personale operativo, anche senza esperienza pregressa, per assunzioni presso lo scalo romano. L’evento mira a selezionare candidati interessati a lavorare nel settore aeroportuale, con possibilità di inserimento diretto. Non sono richiesti requisiti particolari, e le selezioni si svolgeranno in quella giornata.

Aviation Services s.p.a. è una società specializzata nei servizi di handling aeroportuale che ha avviato una campagna di recruiting per assumere personale operativo da inserire nello scalo romano di Fiumicino Aeroporto “Leonardo da Vinci”. Le selezioni sono aperte anche a candidati senza esperienza. L’iniziativa si svolgerà attraverso una giornata di reclutamento organizzata con il supporto del Comune di Fiumicino e rappresenta un’occasione importante per giovani appena diplomati o comunque persone in cerca di una prima occupazione, dal momento che non si richiede esperienza pregressa. Quali sono i profili ricercati. Le assunzioni riguardano diversi profili operativi fondamentali per il funzionamento quotidiano dell’aeroporto di Fiumicino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aeroporto di Fiumicino, assunzioni anche senza esperienza: 5 giugno il Recruiting day

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