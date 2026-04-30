Colleferro 50enne di Artena agli arresti domiciliari sorpreso alla guida di un’auto senza patente e palesemente ubriaco Arrestato dai Carabinieri Due denunce anche a Valmontone

Un uomo di 50 anni, residente ad Artena e agli arresti domiciliari, è stato fermato dai Carabinieri mentre guidava un'auto senza patente e sotto l’effetto di alcol. L’arresto è avvenuto nel corso di controlli nel territorio di Colleferro. Nelle stesse operazioni, sono state denunciate altre due persone a Valmontone. I controlli continuano a essere intensificati nella zona, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme stradali.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Proseguono senza sosta i controlli a Colleferro e nei comuni limitrofi da parte dei Carabinieri della Compagnia di L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. 50enne di Artena, agli arresti domiciliari, sorpreso alla guida di un’auto senza patente e palesemente ubriaco. Arrestato dai Carabinieri. Due denunce anche a Valmontone Notizie correlate Sorpreso alla guida di un'auto rubata, ubriaco e senza patente: denunciato dai CarabinieriI carabinieri di Cesenatico nel corso dei controlli hanno denunciato sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: In manette un 50enne ad Artena per maltrattamenti in famiglia; Truffa del finto carabiniere sventata ad Artena: misura cautelare per un 18enne, fermato dai Carabinieri di Colleferro; Colleferro, controlli dei Carabinieri nel weekend del 25 aprile: arresti, denunce e patenti ritirate; Colleferro, Controlli straordinari dei carabinieri, fioccano denunce e sanzioni. Valmontone, 28enne rifiuta il test e perde la patente: ad Artena arrestato un 50enneControlli straordinari dei Carabinieri a Colleferro, Artena e Valmontone: un arresto, due denunce, droga sequestrata e 102 persone identificate. ilquotidianodellazio.it COLLEFERRO – Week end del 25 aprile: un arresto, denunce e patenti ritirateProseguono senza soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati con un massiccio dispositivo capillare coo ... tiburno.tv Nuova data: 24/7 Colleferro (RM) - facebook.com facebook #Gaza #Colleferro #Roma Storia di #Alaa, del suo #cuore Oggi per @repubblica p.s. Nella vignetta ho dovuto omettere la storia terribile di Alaa e della sua famiglia. Ma ora forza bambina! x.com