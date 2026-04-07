Nella notte, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari nei quartieri Vomero e Arenella di Napoli, concentrandosi sulla movida. Durante l’operazione sono stati arrestati alcune persone, altre denunciate e sono state elevate diverse sanzioni amministrative. Le forze dell’ordine hanno verificato il rispetto delle norme e contrastato comportamenti illeciti lungo le vie frequentate dai locali notturni. L’intervento si è svolto con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza pubblica.

Operazione notturna tra Vomero e Arenella: arresti, denunce e controlli a tappeto contro illegalità e movida selvaggia.. Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti per il contrasto ai fenomeni connessi alla cosiddetta “movida”, i Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero hanno effettuato, nel corso della notte, un’operazione a largo raggio nei quartieri Vomero e Arenella conseguendo i seguenti risultati. È stato eseguito un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di un uomo classe 1977 che dovrà espiare una pena residua di oltre un anno di reclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli: controlli straordinari “movida” da parte dei Carabinieri nei quartieri Vomero e Arenella. Arresti, denunce e sanzioni

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Controlli straordinari dei Carabinieri a Colleferro e Valmontone: sanzioni, denunce e sequestriContinuano incessanti i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nei territori di...

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Controlli straordinari Movida a Napoli: arresti, denunce e sanzioni nei quartieri Vomero e ArenellaI Carabinieri di Napoli hanno eseguito un'operazione straordinaria nei quartieri Vomero e Arenella, arrestando un uomo, denunciando minori e parcheggiatori abusivi, e sequestrando veicoli. lamilano.it

Movida a Napoli, controlli straordinari al Vomero e all’Arenella: arresti e denunceDue minorenni in scooter fuggono all’alt dei carabinieri, denunciati. Come pure due parcheggiatori abusivi. Il bilancio dell’operazione ... napoli.repubblica.it

I giocatori del Napoli non chiudono la porta a Romelu Lukaku. L'attaccante è di fatto fuori rosa dopo l'assenza ingiustificata in allenamento durante la sosta nazionali. Spinazzola, però, continua ad aspettarlo: «So quanto ha sofferto» E anche Politano è d'acc x.com

Due scosse di terremoto si sono verificate nella notte a Napoli, zona Campi Flegrei, svegliando la popolazione alle 4.32. La prima scossa, sussultoria di magnitudo 3.3, è stata seguita da una seconda di entità minore di magnitudo 2.6 alle ore 4.38. Attualment - facebook.com facebook