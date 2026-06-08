Fiumefreddo al via gli interventi di disinfestazione e derattizzazione
A Fiumefreddo di Sicilia sono iniziati interventi di disinfestazione e derattizzazione. Gli interventi riguardano tutto il territorio comunale e sono parte di un piano di azioni igienico-sanitarie in vista della stagione calda.
Fiumefreddo di Sicilia si prepara alla stagione calda con un piano di interventi igienico-sanitari sul territorio comunale. Nella notte tra il 10 e l'11 giugno, dalle 23.00 alle 5.00, partiranno le operazioni di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione promosse dall'assessorato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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