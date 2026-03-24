allarme zanzare parte la disinfestazione al via gli interventi in paese per proteggere turisti e residenti

Castiglione, 24 marzo 2026 – Il Comune di Castiglione della Pescaia informa la cittadinanza che sono iniziati gli interventi programmati di disinfestazione larvicida per l’anno 2026. Gli interventi saranno a cadenza mensile, fino a settembre. Con l’arrivo della stagione più calda la proliferazione delle zanzare aumenta e, oltre a causare fastidio, può rappresentare un potenziale rischio per la salute. L’Amministrazione comunale invita pertanto cittadini e visitatori a prestare attenzione alla prevenzione, al fine di ottenere risultati concreti e duraturi nel contenimento del fenomeno. Gli interventi di disinfestazione, effettuati su tutto il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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